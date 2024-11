È stato condannato a tre anni di reclusione Pietro Rossomanno, l'allevatore di Satriano accusato della morte di Simona Cavallaro, 20 anni, avvenuta a seguito dell'aggressione di un branco di cani a Satriano il 26 agosto del 2021. Questo pomeriggio il gup del Tribunale di Catanzaro ha emesso il dispositivo della sentenza riqualificando il reato da omicidio volontario a omicidio colposo e condannando Rossomanno ad una pena di tre anni di carcere.

Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 15 anni di reclusione. Otto mesi, con pena sospesa, sono stati inflitti alla madre dell'allevatore, Maria Procopio, accusata di invasione e occupazione abusiva di terreni. L'aggressione mortale avvenne nell'estate del 2021 quando Simona Cavallaro si trovava in compagnia di un amico per un sopralluogo in località Monte Fiorino a Satriano, dove avevano deciso di organizzare un pic-nic nelle giornate successive. Dopo pochi minuti però la ragazza è stata accerchiata e poi aggredita da un branco di cani da pastore, che si trovavano nell'area a seguito di un gregge, successivamente riconosciuto di proprietà di Pietro Rossomanno.

L’allevatore è accusato di omicidio colposo, introduzione e abbandono di animali e di invasione e occupazione abusiva di terreni poiché avrebbe lasciato pascolare in sua assenza il gregge di capre e pecore con al seguito un branco di cani, omettendo di vigilare sul comportamento degli animali e così causando la morte di Simone Cavallaro. La madre, invece, è accusata di invasione e occupazione abusiva di terreni poiché avrebbe invaso arbitrariamente al fine di occuparlo il terreno sito in località Cantone a Satriano, dove è stato rinvenuto un fabbricato rurale adibito ad azienda zootecnica e a civile abitazione intestato a Rossomanno, in cui entrambi vivevano. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino. Nel processo si sono costituite parti civili il Comune di Satriano (assistite dall'avvocato Genovese) e i familiari di Simona Cavallaro (assistiti dall'avvocato Valentina De Pasquale).