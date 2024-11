Inaspettata sorpresa questa mattina per Simone, paziente del San Vitaliano di Catanzaro, che ha incontrato il campione del Napoli

Commozione e gioia questa mattina per Simone, paziente del centro clinico San Vitaliano di Catanzaro, affetto da anni da SLA, grave malattia neurodegenerativa. Grande tifoso del Napoli, la squadra che ieri ha disputato allo "Scida" la sua partita vittoriosa con il Crotone, oggi ha incontrato il suo idolo. L'inaspettata sorpresa è stata grande. Accompagnato da mister Sarri, il miglior marcatore della storia del club partenopeo, capitan Hamsik, ha abbracciato Simone che oggi ha coronato così un sogno.



Aspettando lo scudetto, Simone ha voluto salutare tutta la squadra del Napoli con una dedica particolare : " Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il mio coro si unisce a tutto lo stadio, all'ombra di una bandiera azzurra, perché ovunque il Napoli eccita la fantasia, ridesta orgogli sopiti, sollecita un tipo di partecipazione che non è il complemento allo spettacolo ma ne diventa protagonista! Permettetemi di rivolgere un plauso accorato al nostro capitano Marek che in questi anni di sacrifici e abnegazione è riuscito attraverso i suoi gol, e non solo, ad entrare con merito nella storia di questa gloriosa società! Forza Napoli Cia 'Uagliu' ! ".