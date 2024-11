L’uomo si era presentato in caserma raccontando ai militari di essere stato rapinato da due persone armate che lo avevano costretto a salire su un’autovettura al fine di rubargli il furgone su cui trasportava derrate alimentari. Fatta piena luce sulla vicenda

Ha simulato il furto di un furgone carico di derrate alimentari, per appropriarsi del contenuto insieme ad un complice, ma i carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rende, unitamente ai militari della locale Stazione hanno smascherato l'uomo, un 52enne di Montalto Uffugo, deferendolo all'autorità giudiziaria insieme ad un complice 46enne di Cosenza, per simulazione di reato, ricettazione e appropriazione indebita aggravata.



Venerdì scorso 11 novembre i carabinieri avevano raccolto una denuncia per rapina aggravata presentata dal 52enne. Nell’occasione l’uomo si era presentato in caserma con i vestiti sporchi di fango, raccontando ai militari di essere stato rapinato da due uomini armati di pistola i quali dapprima lo avevano costretto a salire su un’autovettura e successivamente, al fine di rubargli il furgone su cui trasportava derrate alimentari, lo avevano abbandonato in mezzo ad una campagna nel territorio del comune di Acri. Dalle indagini tuttavia emergevano alcune incongruenze.



Convocata nuovamente in caserma e messa di fronte alle evidenze, la presunta vittima confessava di non aver subito alcuna rapina e di essersi indebitamente appropriato delle derrate alimentari della società per cui lavorava, sita in Rende (CS), per poi rivenderle al complice e dividere con lui il ricavato della successiva vendita.