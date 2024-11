Il riesame ha rigettato la richiesta di scarcerazione per Principe mentre ha revocato i domiciliari per Ruffolo, Gagliardi, Bernaudo e Mirabelli

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato gli arresti domiciliari per Sandro Principe arrestato nell'ambito dell'inchiesta denominata 'Sistema Rende', accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e di aver ricevuto il sostegno elettorale del clan Lanzino. Il Riesame ha invece revocato la misura di arresti domiciliari per Pietro Ruffolo, Giuseppe Gagliardi, Umberto Bernaudo e Rosario Mirabelli.