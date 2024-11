La presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi, in Calabria per tenere una lectio magistralis sulla Costituzione, non commenta l'inchiesta giudiziaria che ha colpito Rende, il 'sistema-Principe', ma esprime giudizi durissimi sulla classe dirigente del Mezzogiorno.

"Il Mezzogiorno non è solo orfano dello Stato - ha dichiarato la Bindi - ma anche orfano di una classe dirigente per bene a casa propria. E per bene significa libera da condizionamenti".



"Siamo alla vigilia di un turno elettorale importante in 1400 comuni - ha aggiunto - questo è un territorio toccato da inchieste pesanti. Non posso commentare il caso Rende perchè la commissione non ha ancora acquisito elementi sufficienti, ma posso assicurare che li acquisiremo e faremo la nostra parte, come abbiamo sempre fatto, ad esempio a Roma". "Una cosa è certa - conclude la presidente della Commissione antimafia - le amministrazioni locali sono il varco privilegiato per le mafie perchè bastano poche centinaia di voti per condizionare il risultato delle elezioni".