Uomini di nazionalità egiziana sono stati accolti nella tensostruttura allestita dalla Prefettura

La motovedetta CP 305 è giunta intorno alle 6:30 al porto di Roccella Jonica, con a bordo 43 migranti. Sono tutti uomini, di nazionalità dichiarata Bangladese e Egiziana.

I migranti sono stati accolti nella tensostruttura allestita dalla Prefettura dagli operatori della Croce Rossa e della Protezione Civile. Lo scorso 21 agosto erano stati soccorsi 39 migranti di nazionalità mediorientale.