La barca a vela intercettata a 90 miglia al largo delle coste calabresi. Sull'imbarcazione presenti 33 uomini, 14 donne e 24 minori

Sono curdi e iracheni i 71 migranti sbarcati questa mattina al porto di Crotone dalle due motovedette della Capitaneria di porto della citta' calabrese che li avevano soccorsi la notte scorsa. I migranti navigavano a bordo di una barca a vela, che e' stata intercettata a 90 miglia al largo delle coste calabresi, e poi sono stati trasbordati sulle due motovedette e condotti allo scalo marittimo di Crotone dove la Prefettura aveva intanto attivato il dispositivo di accoglienza. A bordo della barca a vela e' stato anche rinvenuto il cadavere di un uomo. Le cause del decesso dovranno essere accertate. Sull'imbarcazione hanno viaggiato, in particolare, 33 uomini, 14 donne e 24 minori tutti accompagnati che sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto.