Il presidente della Provincia di Reggio e socio di maggioranza della Sogas,Giuseppe Raffa, ha convocato una conferenza stampa in seguito alle dimissioni di Porcino da presidente: 'ringraziamo Porcino per il suo operato'

Dopo le dimissioni di Porcino da presidente della Sogas, Raffa ha deciso di convocare una conferenza stampa per chiarire la situazione dell’Aeroporto dello Stretto e della Sogas, di cui Giuseppe Raffa è socio di maggioranza.

"Ringraziamo il Presidente Carlo Porcino per il suo operato in tutti questi anni e prendiamo atto delle sue dimissioni e di quelle dell'intero Cda - ha dichiarato Raffa in conferenza stampa - Sull'aeroporto si era creata una conflittualità politica che pregiudicava il corretto funzionamento dello scalo reggino, e contro Porcino era stata montata una campagna ad personam che non avevo mai visto ad alcuna latitudine. Siamo qui oggi, quindi, per rivendicare il nostro ruolo eil nostro operato ma anche per rilanciare, come abbiamo fatto sempre, l'aeroporto".

“Siamo disposti a cedere le nostre quote alla Regione – ha continuato il presidente Raffa – per vedere se ci sono delle capacità migliori rispetto a quelle finora messe in campo. Noi abbiamo fatto uno sforzo invitando anche il Cda della Sogas a mettersi da parte, e lo hanno fatto con grande senso di responsabilità. Mi auguro che già da oggi siano poste le condizioni per lavorare seriamente per il futuro dell’Aeroporto , e che seriamente iniziamo a preoccuparci della sorte dei dipendenti della Sogas, che è una S.P.A. Richiamo tutti al senso di responsabilità, alla condivisione, alla collaborazione, accantonando un po’ quelli che sono stati i conflitti istituzionali. Noi non vogliamo utilizzare l’Aeroporto per collocare politici di fama nazionale, internazionale o quant’altro; noi vogliamo che nella Società di Gestione ci sia qualcuno al di fuori della politica, che abbia le competenze e la volontà di sacrificarsi per consentire all’Aeroporto di avere un decollo che purtroppo, ad oggi, non vedo. E questo per le inefficienze degli altri”.