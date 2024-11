Il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese: “La protesta sarà ad oltranza fino a quando non ci sarà l'incontro e avrà ottenuto garanzie scritte firmate e controfirmate dal presidente Oliverio”

Grazioso Manno, presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, conferma che da oggi dalle 10.30, nella piazzetta della Cittadella regionale, inizierà lo sciopero della fame. "Sarà una manifestazione pacifica - é detto in un comunicato - ma di grande convinzione nella quale, verrà esposto un grande striscione che rappresenterà in sintesi i motivi del gesto e i punti delle richieste che Manno ritiene 'non più rinviabili'. Grazioso Manno si siederà da solo in mezzo alla piazza si 'nutrirà' solo di acqua, caffè e fumerà sigarette. La protesta sarà ad oltranza fino a quando non ci sarà l'incontro e Manno avrà ottenuto garanzie scritte firmate e controfirmate dal presidente Oliverio e dallo stesso Manno. Altrimenti andrà avanti. La notte Manno dormirà in tenda o in macchina".



"Venerdì pomeriggio - afferma Manno - ho ricevuto una telefonata dal Presidente Mario Oliverio che avrebbe voluto incontrarmi subito, ma in quel momento mi trovavo fuori sede. C'è da dire, però, che pur apprezzando il gesto, è da due anni che ho chiesto un incontro al Presidente della Regione e l'invito di Oliverio è arrivato all'ultimo minuto. Il problema, però, non è solo incontrare Oliverio, ma cosa scaturirà dall'incontro".