Veronica Rigoni è ricoverata in Veneto. Dall'ospedale ha scritto un post per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. Ringraziamenti anche per il personale sanitario di Catanzaro e per quello che definisce «il mio presidente»

Era il 15 gennaio scorso quando il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, è stato protagonista di un brutto incidente stradale. Nel tragitto fra Reggio Calabria e Cosenza, dove era atteso per il congresso provinciale di Forza Italia, l’auto del presidente è sbandata, andando a sbattere contro un guardrail tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme.

Nell'incidente ad avere la peggio fu Veronica Rigoni, 34 anni, segretaria particolare del governatore. La ragazza è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a Catanzaro e dopo qualche giorno trasportata in Veneto, sua regione d’origine, per continuare le cure potendo contare sulla vicinanza dei familiari. Ieri la bella notizia. La stessa Veronica ha scritto un post sui social per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. «Ieri, dopo tante settimane di difficoltà - ha scritto - ho avuto una immensa gioia: svegliarmi subito a seguito dell’ultima operazione alla testa che dovevo fare, con dolore, ma senza alcuna complicazione. Adesso mancano gli ultimi difficili passi per chiudere questo brutto capitolo, ma il peggio è passato».

«Come molti di voi sanno ho un carattere spigoloso, quindi - costi quel che costi - ce la farò e recupererò tutto - promette la determinata Veronica - Ringrazio tanto la mia famiglia, gli amici e il mio Presidente Roberto Occhiuto che, assieme a tutte le persone care che fanno parte della nostra vita, mi sono sempre stati vicini anche nei giorni più bui dove difficilmente vedevo un raggio di luce. Grazie infinite a tutti i medici e al personale sanitario che - tanto in Calabria quanto in Veneto - hanno fatto di tutto e di più per salvarmi la vita. Questa foto me l’hanno scattata lo scorso 14 gennaio, qualche ora prima dell’incidente. È passato quasi un mese, ma il mio sorriso oggi è uguale a quello, e sarà così anche domani e per sempre. Viva la vita». Per fortuna quindi il peggio è passato e siamo sicuri che Veronica tornerà prestissimo a documentare l’attività di Roberto Occhiuto.