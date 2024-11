È il gruppo societario Mercatoys di Soriano Calabro che gestisce negozi di giocattoli e articoli per bambini ad essere coinvolto nell’inchiesta della Procura di Vibo Valentia e della Guardia di finanza che mira a far luce su una bancarotta fraudolenta. Sei in totale gli indagati ai quali sono stati sequestrati complessivamente beni per cinque milioni di euro, nonché il capitale sociale e del complesso aziendale di una società operante nel settore commercio al dettaglio e di un’altra esercente l’attività di locazione immobiliare.

Ai destinatari del provvedimento cautelare viene contestato, nella loro veste di amministratori di fatto e di diritto, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Per tre indagati è scattato ad opera del gip il divieto temporaneo di esercitare attività economiche ed imprenditoriali per sei mesi. Il gruppo societario vede coinvolta la famiglia Raffaele di Soriano Calabro tra cui anche il marito dell’attuale consigliera comunale e provinciale di Vibo Valentia Elisa Fatelli.

Le società e i negozi sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, con il compito di garantire la continuità aziendale e mantenere i livelli occupazionali, per preservare i diritti dei lavoratori e della stessa utenza.