Una messa e un alberello di mandorlo in ricordo del 19enne ucciso, per errore, nell'ambito di una guerra di mafia

Era la sera del 25 ottobre del 2012, Filippo passava dal posto sbagliato, nel momento sbagliato. Non era la vittima predestinata ma, percorrere quella strada che da Pizzoni va a Soriano gli è costata la vita. A tre anni di distanza dalla sua morte, Soriano lo ha ricordato, questa mattina, nel piazzale dove sorge un monumento in sua memoria. "Vogliamo vedere gli assassini in prigione - ha urlato papà Martino -. Se il caso di mio figlio verrà archiviato Filippo sarà ucciso due volte" E' il grido del pappà durante la celebrazione della messa. alle celebrazioni hanno partecipato anche i ragazzi dell'istituto comprensivo di soriano e alla fine della messa, nel cortile della scuola media è stato piantato un alberello di mandorlo in ricordo del 19enne prematuramente scomparso.

Continua a leggere su Ilvibonese