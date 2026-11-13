La commissione straordinaria di Soriano Calabro ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune. Alla fine, nonostante l'impegno e la volontà di evitare un epilogo che inevitabilmente peserà sui cittadini, la triade che regge l'Ente dal commissariamento per mafia, disposto lo scorso 28 aprile, ha dovuto alzare bandiera bianca. Troppo compromesse le finanze del Municipio per poter continuare con la gestione ordinaria. Le ragioni saranno illustrate nel dettaglio lunedì 16 novembre, nel corso di un incontro con la stampa convocato nella sede del Comune.

È l'ennesima mazzata per il centro delle Preserre vibonesi, che ha subito tre scioglimenti per mafia in meno di vent'anni: nel 2007, nel 2022 e nel 2026. La precedente commissione straordinaria, che aveva guidato l'Ente fino all’elezione a sindaco nel 2024 di Antonino De Nardo, era riuscita a evitare il dissesto per il rotto della cuffia, ricorrendo anche all'alienazione di parte del patrimonio comunale. Stavolta è andata peggio. Le avvisaglie c'erano tutte già alla data di insediamento della nuova gestione commissariale: stipendi non pagati ai dipendenti da mesi, creditori alla porta e mancanza di liquidità.

Ora l'epilogo, con una dichiarazione di dissesto che comporterà l'applicazione delle aliquote massime consentite per diversi tributi comunali, l'adeguamento delle tariffe dei servizi secondo le disposizioni previste dalla legge e pesanti vincoli sulla spesa e sulle assunzioni. Conseguenze anche per i creditori, che non potranno più avviare o proseguire azioni esecutive, come i pignoramenti, nei confronti del Comune per i debiti rientranti nella procedura di liquidazione. Su questi ultimi, inoltre, cesserà la maturazione di interessi e rivalutazione monetaria nei termini stabiliti dalla normativa.

Da giugno a novembre, il tentativo di evitare il peggio

Eppure, la commissione composta dal viceprefetto Roberto Micucci, dal viceprefetto aggiunto Sebastiano Tramontana e dal funzionario amministrativo Sergio Raimondo aveva manifestato fin dall'inizio la volontà di scongiurare il tracollo finanziario.

Era il 12 giugno quando, tracciando un primo bilancio dell'attività avviata dopo l'insediamento del 30 aprile, i commissari avevano ammesso la gravità della situazione. «Vogliamo assolutamente evitare qualunque procedura di dissesto», aveva dichiarato Tramontana, senza però nascondere le difficoltà ereditate.

Un segnale inequivocabile era arrivato già nei primissimi giorni di gestione. Per il 4 maggio, infatti, era già stata convocata, prima che venisse sciolto, una seduta del Consiglio comunale che prevedeva, tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario e del bilancio di previsione. Un passaggio che aveva immediatamente attirato l'attenzione della commissione. «Quando serve un bilancio di riequilibrio vuol dire che la situazione non è delle migliori», aveva osservato Tramontana.

Ma i problemi non erano soltanto economici. I commissari avevano trovato una macchina amministrativa fortemente indebolita, con uffici sottodimensionati e una preoccupante mancanza di continuità nella gestione di settori strategici. Emblematico il caso dell'ufficio tecnico, dove si erano succeduti responsabili rimasti in servizio appena due mesi ciascuno.

«Abbiamo trovato un Comune che ha bisogno innanzitutto di essere strutturato perché è sottodimensionato in diversi settori», aveva spiegato Micucci, annunciando l'intenzione di ricorrere a personale in sovraordinazione per rafforzare gli uffici.

A complicare ulteriormente il quadro c'erano le scadenze legate ai finanziamenti pubblici, a cominciare dai fondi Pnrr destinati all'asilo nido comunale, per 360mila euro, e alla messa in sicurezza del Museo del Terremoto, per 500mila euro. Interventi che la commissione si era impegnata a salvaguardare, nonostante la precarietà amministrativa e contabile. Anche la crisi idrica che aveva colpito il paese si era scontrata con le difficoltà finanziarie, rendendo problematico perfino l'acquisto dei componenti necessari a ripristinare il funzionamento degli impianti.

La gestione provvisoria approvata ad ottobre

Nei mesi successivi le difficoltà non sono state superate. Recentemente, il 26 ottobre, infatti, la commissione straordinaria ha approvato una variazione al bilancio 2025-2027, annualità 2026, operando in regime di gestione provvisoria: una condizione che comporta pesanti limitazioni alla capacità di spesa dell'Ente. Un ulteriore segnale delle difficoltà amministrative e contabili nelle quali si è trovata a operare la triade commissariale, pur non costituendo, di per sé, una prova dell'irreversibilità della crisi finanziaria.

Adesso si apre una fase ancora più complessa. Con il dissesto, la gestione dei debiti pregressi verrà separata da quella corrente e affidata a un organo straordinario di liquidazione, mentre la commissione dovrà predisporre le condizioni per il risanamento finanziario e continuare a garantire i servizi alla popolazione.

Lunedì si conosceranno probabilmente anche i numeri di questa crisi: l'ammontare dell'esposizione debitoria, le condizioni effettive di cassa e le ragioni che hanno reso impraticabile ogni ulteriore tentativo di riequilibrio.

Resta, intanto, la fotografia di un Comune che, dopo tre scioglimenti per infiltrazioni mafiose e una successione di gestioni ordinarie e straordinarie, si ritrova anche a dover fare i conti con il fallimento dei propri equilibri finanziari. Un prezzo che, ancora una volta, rischia di ricadere soprattutto sulla comunità sorianese.