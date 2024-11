Sono circa quaranta i Comuni calabresi, non in regola con i pagamenti, che potranno avere una riduzione della portata idrica erogata

La Sorical (le cui quote in maggioranza sono riconducibili alla Regione) minaccia di ridurre la fornitura idrica ai comuni non in regola con i pagamenti. Lo rende noto sul sito istituzionale dove si legge che «la riduzione idrica ai Comuni morosi è a tutela e garanzia della buona e continua erogazione di acqua in ogni famiglia o attività commerciale della Calabria».

Sono circa quaranta Comuni calabresi che, dalla prossima settimana, potranno avere una riduzione della portata idrica erogata. I Comuni morosi sono: Paola, Scalea, Montepaone, Soverato, Dipignano, Marano Principato, Belvedere Spinello, Cirò Marina, Lamezia Multiservizi spa, Soveria Mannelli, Locri, Consorzio Acquedotto Vina Palmi, Seminara, Condofuri, Scilla, Castrovillari, Spezzano Albanese, Tropea, Vibo Valentia, Amantea, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bova Marina, Carpanzano, Caulonia, Cropani, Davoli, Firmo, Francavilla Marittima, Gioiosa Jonica, Joppolo, Mangone, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, San Ferdinando, San Sosti e Umbriatico.