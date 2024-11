L’episodio avvenuto a Bianco. Le giovani donne, 28 e 30 anni, sono state sorprese dal proprietario dell’appartamento mentre rovistavano alla ricerca di soldi e altri valori

Due donne di origini romene, C.B.C., di 30 anni, e V.R. di 28, sono state arrestate in flagranza dai carabinieri a Bianco con l'accusa di furto. Le donne sono state sorprese all'interno di un'abitazione, dal proprietario, mentre rovistavano alla ricerca di soldi e altri valori. L'uomo ha chiamato il 112 e l'immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare le due donne mentre erano ancora all'interno dell'appartamento.



La 30enne, non nuova ad episodi del genere, era attualmente sottoposta all'obbligo di dimora a Reggio Calabria, comune dove risiede, dopo essere stata arrestata qualche settimana addietro perché trovata in possesso di alcuni gioielli, per un valore di circa mille euro, rubati in un'abitazione di Africo.