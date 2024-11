Sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia ferroviaria di Villa San Giovanni all’interno di alcune vetture dismesse dall’esercizio ferroviario, parcheggiate nello scalo merci di Villa San Giovanni – Bolano, mentre erano intenti ad asportare un radiatore composto in gran parte di rame.

I tre, tutti italiani, una volta scoperti, si sono dati alla fuga tra i binari, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarli e trarli in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Nella loro disponibilità, oltre ad attrezzi atti allo scasso, è stata rinvenuta anche una Moto-Ape, sottoposta a sequestro amministrativo in quanto sprovvista di copertura assicurativa. Ieri gli arresti sono stati convalidati.