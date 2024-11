L’uomo, un cittadino bulgaro di 40 anni, è stato arrestato in flagranza per violenza privata e lesioni personali dai carabinieri della stazione di Oppido Mamertina

Un cittadino bulgaro di 40 anni, A.I.S., è stato arrestato in flagranza per violenza privata e lesioni personali dai Carabinieri della stazione di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre picchiava, per futili motivi, la propria convivente, che è rimasta ferita. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.