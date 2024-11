Marco Aidala, agronomo, si era allontanato da casa venerdì 2 novembre per andare al lago a pescare in località Caporosa

Sono state sospese questo pomeriggio, dopo un vertice tenuto nella sede della Prefettura di Cosenza, le ricerche di Marco Aidala, catanzarese di 36 anni, disperso da ormai dieci giorni. Il giovane agronomo, noto in città e figlio del primario dell'unità operativa di Chirurgia dell'ospedale Pugliese, Signorino Aidala, si era allontanato da casa venerdì 2 novembre per raggiungere il lago Ampollino in località Caporosa nel cosentino per pescare.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni di ricerche hanno rinvenuto gli abiti e l'auto ma del corpo ancora nessuna traccia. A nulla sono valse le perlustrazioni effettuate in diversi punti del lago dal nucleo sommozzatori del comando di Reggio Calabria, oggi al termine del vertice in prefettura è stata dipsosta la sospensione delle ricerche.

Luana Costa