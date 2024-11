Il disagio ha riguardato la tratta tirrenica cosentina, tra Paola ed Amantea

Il sospetto di una perdita di materiale tossico da un treno merci ha provocato un'interruzione di oltre due ore del traffico sulla linea tirrenica in provincia di Cosenza. L'allarme è scattato alla stazione di Amantea. Il capostazione, al passaggio del convoglio composto da cisterne adibite al trasporto di propilene, in viaggio da Catania a Milano, ha avvertito un forte odore di gas. Il treno è stato allora fermato nella stazione di San Lucido e sono stati chiamati i nuclei specializzati dei vigili del fuoco ma dai controlli effettuati non è emersa alcuna perdita. La circolazione è ripresa nel primo pomeriggio. Disagi per i viaggiatori partiti da Reggio Calabria a bordo dell'Intercity 552 diretto a Roma. Giunto in stazione puntuale ad Amantea alle 10,04 è ripartito alle 13, accumulando così tre ore di ritardo.