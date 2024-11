Lo denuncia il Coisp. Ad essere stato colpito dalla meningite sarebbe un mediatore culturale

Isola Capo Rizzuto (KR) - Un mediatore culturale che lavora nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del Ministero dell'Interno, sarebbe affetto da meningite". Lo denuncia il segretario regionale della Calabria del Coisp, il Sindacato indipendente di Polizia, Giuseppe Brugnano. Una notizia tutta da confermare, anche se nelle scorse ore, in prefettura sarebbe stata convocata una riunione d'urgenza. "La notizia - afferma Brugnano in una nota stampa - è piombata addosso al personale delle forze dell'ordine e ai volontari che operano nell'importante centro. Da mesi - continua Brugnano - abbiamo chiesto una maggiore attenzione per quanti operano in uno dei più grandi centri d'Europa, evidenziando le cattive condizioni di impiego del personale e la carenze. La notizia del primo caso di meningite per un operatore rappresenterebbe drammaticamente tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso". Nella nota il segretario del Coisp si rivolge direttamente al Questore di Crotone e al Governo nazionale affinchè "vengano messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare gli appartenenti al Comparto Sicurezza che nel quotidiano fronteggiano un fenomeno così vasto come l'immigrazione".