«Un collaboratore scolastico dell’istituto elementare di via Olimpia è risultato positivo al Covid-19 e in maniera precauzionale chiudiamo la scuola fino a lunedì per effettuare la sanificazione». Lo annuncia il sindaco della città di Soverato Ernesto Alecci che dopo la chiusura di due istituti superiori nei giorni scorsi, l’istituto per geometri e l’istituto alberghiero, ha firmato un nuovo provvedimento.

Già domani mattina alle 10.00 verranno effettuati i primi tamponi sul personale scolastico. Il collaboratore in questione, residente a Torre di Ruggiero, da oggi zona rossa, non ha avuto contatti con bambini quindi la situazione resta sotto controllo.

«Voglio tranquillizzare le mamme dei bambini e le loro famiglie: la situazione non è preoccupante – spiega il primo cittadino -. È chiaro che ciò che sta avvenendo in questi ultimi giorni deve farci alzare la guardia e indurci ad avere maggiore attenzione. Invito tutti noi ad avere un atteggiamento serio e responsabile per non esporre nessuno a rischi».