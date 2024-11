I carabinieri hanno effettuato perquisizioni domiciliari e dell'automobile rinvenendo mezzo chilo di marijuana

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope condotta dalla compagnia dei carabinieri di Soverato. L’attenzione, in questa circostanza, è stata rivolta all’area sud del comprensorio e, in particolare, ai territori dei Comuni di Guardavalle, S. Caterina dello Jonio e Badolato.

La perquisizione

In questo contesto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soverato, supportato dalle stazioni di Guardavalle e S. Caterina sullo Jonio, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Nino Emanuele, 28enne del posto, già gravato da segnalazioni specifiche. Nella circostanza, le ricerche operate all’interno dell’immobile e delle relative pertinenze hanno dato esito negativo, mentre gli ulteriori approfondimenti eseguiti dai militari nell’autovettura Volkswagen Golf, di proprietà del medesimo soggetto, hanno consentito di rinvenire, nel vano motore del mezzo, una busta bianca contenente un involucro in cellophane con all’interno mezzo chilo circa di marijuana, verosimilmente occultata per un’imminente trasporto e cessione a terzi.

L’arresto

La sostanza stupefacente è sottoposta a sequestro e, previo campionamento, verrà inviata presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per le analisi qualitative di rito. Il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Santa Caterina dello Jonio.

