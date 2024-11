Il ragazzo aveva indosso una maglia celebrativa della promozione in serie B della squadra amaranto e si è opposto alla richiesta di toglierla

Un giovane tifoso amaranto è stato aggredito nella giornata di ieri a Soverato da un gruppo di supporter del Catanzaro. Il motivo dell’aggressione è da cercare nella maglia celebrativa che il giovane indossava e che riguardava la promozione in serie B della Reggina. Il ragazzo, che da anni lavora a Soverato all’interno di uno stabilimento balnerare, all’intimazione da parte dei supporter giallorossi di togliere la maglia ha risposto con un netto rifiuto. Da qui l’aggressione ai danni del giovane reggino che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze.

A seguito dell’aggressione, la società amaranto ha espresso la propria solidarietà al giovane tifoso, riponendo massima fiducia nelle autorità per addivenire a piena chiarezza su quanto accaduto.