Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Soverato, in località San Nicola. Un operaio urtando un cavo dell'alta tensione è rimasto folgorato. Stava operando con una piattaforma aerea. L'uomo in gravi condizioni è stato trasferito in ospedale. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica.