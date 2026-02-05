Un vasto incendio ha distrutto tre negozi a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti, in serata, i vigili del fuoco con due autobotti. Le fiamme hanno coinvolto un negozio di artigianato tessile, uno di abbigliamento e una attività di fioraio.

L'incendio si è propagato anche all'appartamento sopra alle attività commerciali: per precauzione sono state così evacuate cinque persone. Non ci sono stati feriti. Impegnati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, di Lamezia Terme e di Martirano Lombardo. Il rogo è stato spento e l'area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il sindaco del Comune di Soveria Mannelli. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dell'incendio.