Potrebbe scomparire completamente l’emoteca del presidio montano di Soveria Mannelli. Lo denuncia il comitato Pro Ospedale del Reventino che già in passato si era occupato della vicenda.

Sembrerebbe sempre più verosimile l’ipotesi che a breve venga a mancare nel presidio ospedaliero montano di Soveria Mannelli l’emoteca. Lo afferma il comitato pro ospedale del Reventino che da tempo fa da vedetta sui disservizi dell’ospedale che da quando è stato trasformato in presidio montano, fatica a non perdere pezzi. Pochi mesi fa a fare alzare la testa all’associazione, presieduta da Antonello Maida, era stata l’assenza di Soveria tra i laboratori di analisi da rimpinguare tramite gare d’appalto. Ora, la motivazione è però diversa. Secondo i vertici del comitato a far suonare il campanello d’allarme è il fatto che fino al 31 dicembre 2014 la sezione locale dell’ Avis ha gestito un punto prelievo presso la struttura, ma ora la stessa associazione sarebbe stata invitata a dotarsi di un proprio punto raccolta al di fuori della struttura ospedaliera.



Per il comitato la chiusura è ormai cosa fatta e a breve seguiranno gli atti, ecco perché allora chiede a cosa serva avere allestito di sana pianta e con dispendio di soldi pubblici un punto raccolta al terzo piano del nosocomio. Il dirigente del laboratorio analisi, Ivan Potente, avrebbe anche mostrato la sua disponibilità a gestire il servizio all’interno del suo reparto. "Buon senso vuole – afferma il comitato - che tale salvifica proposta venga vista come un’opportunità dall’azienda e non un problema. Viceversa pare che lo sia, forse romperebbe qualche equilibrio di quelli veramente strani a cui ci hanno abituato negli anni, dove quasi mai il metro di valutazione è stato l’utilità per l’utenza".

