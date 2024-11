Il contributo indebitamente percepito ammonta ad oltre 300 mila euro per gli anni 2011, 2012 e 2013

Le fiamme gialle di Crotone hanno individuato una dichiarazione mendace di un’azienda, riportante il valore del fatturato medio negli anni antecedenti la percezione dei contributi, sovrastimato rispetto a quello indicato nei bilanci depositati. In questo modo è stato bypassat uno dei principi cardine per accedere ai finanziamenti. Il contributo indebitamente percepito ammonta ad oltre 300 mila euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. La Guardia di Finanza ha proceduto anche a contestare irregolarità fiscali commesse dalla Soci età per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Le somme sottratte a tassazione ammontano a circa 350 mila euro.