Ha infranto la vetrina d'ingresso, si è introdotto all'interno del locale e ha portato via il denaro custodito nella cassa. È accaduto nella notte a Campora San Giovanni, frazione di Amantea, dove un bar è stato preso di mira da un giovane ladro.

Il furto sarebbe stato messo a segno poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente avrebbe rotto la vetrata dell'esercizio commerciale riuscendo così ad accedere ai locali. Una volta all'interno, si sarebbe diretto verso la cassa, prelevando il denaro presente prima di allontanarsi rapidamente.

A incastrarlo potrebbero essere proprio le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Le telecamere interne hanno infatti ripreso tutte le fasi dell'azione, mostrando il giovane mentre rovista all'interno della cassa e tenta persino di nascondersi quando all'esterno transitano alcune automobili.

Un particolare che potrebbe rivelarsi determinante per le indagini è che il presunto autore del furto avrebbe agito a volto scoperto, consentendo agli investigatori di acquisire immagini nitide utili all'identificazione.

Il bottino sarebbe comunque piuttosto modesto. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe riuscito a portare via soltanto poche decine di euro, corrispondenti al fondo cassa lasciato nel locale.

Sul caso stanno ora lavorando le forze dell'ordine, che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza e stanno analizzando le immagini provenienti sia dall'interno dell'attività commerciale sia dalle telecamere presenti nella zona. L'obiettivo è ricostruire con precisione il percorso seguito dal responsabile e arrivare alla sua identificazione.

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nelle attività commerciali del territorio, sempre più spesso affidate anche ai sistemi di videosorveglianza per prevenire e documentare episodi di microcriminalità.