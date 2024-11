Blitz della Polizia tra Sardegna e Lombardia: otto arresti e numerose perquisizioni. Corrieri e acquirenti non si conoscevano e ciò consentì ad un poliziotto di presentarsi alla consegna

Una banda sardo-calabrese specializzata nel traffico e nello spaccio di droga è stata sgominata questa mattina dalla polizia di Cagliari. All'alba è partito il blitz nel capoluogo sardo, in altre città dell'isola e in Lombardia dove si trovavano alcuni ricercati e da dove arrivavano le spedizioni di droga. Otto le ordinanze di custodia cautelare che gli agenti stanno eseguendo, decine le perquisizioni ancora in corso.

I dettagli dell’operazione Gran turismo

"Gran turismo": era questa la parola d'ordine, utilizzata dai membri dell'associazione criminale sgominata dalla polizia di Cagliari, per indicare l'arrivo di un carico di droga dalla Lombardia alla Sardegna. Gli investigatori della squadra mobile l'hanno ascoltata durante le intercettazioni telefoniche, ma soprattutto l'hanno sentita dalla viva voce di uno degli arrestati il 24 ottobre del 2015 a Muravera nel Sud-Est della Sardegna), quando fu intercettato un carico di 6,7 chili di cocaina. Fu proprio uno degli acquirenti a dirla ai poliziotti, appostati a una fermata dei pullman, pensando fossero i loro complici.

Corrieri e acquirenti, infatti, non si conoscevano. Uno stratagemma per evitare di essere scoperti ma che consentì ai poliziotti di tendere una trappola. Il carico, infatti, fu intercettato lungo il tragitto: era a bordo di un'auto. Un poliziotto si sostituì al corriere, presentandosi alla consegna. In quella occasione furono arrestati Giovanni Arena e due albanesi. Secondo gli investigatori erano proprio i cittadini del paese di Balcani a preparare i trasporti. Indicavano agli acquirenti la disponibilità di droga e la nascondevano poi a bordo delle auto.(ANSA).