A seguito di perquisizioni effettuate nell’officina e nella casa di famiglia, i militari hanno ritrovato marijuana occultata in più posti. Arrestati, sono stati sottoposti ai domiciliari

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri di Marcellinara hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio due persone F.M. e M.M., padre e figlio, residenti a Miglierina, trovati in possesso di quasi 50 grammi di droga. I militari, guidati dal maresciallo Antonio Magisano, sulla base di informazioni acquisite nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, circa una presunta attività di spaccio nel Comune di Miglierina, hanno sottoposto a perquisizione il laboratorio e l’abitazione di un falegname della zona M.F., trovando nel cassetto del comodino del figlio M.M., un paio di grammi di marijuana. Altra sostanza stupefacente è stata consegnata dallo stesso giovane, prima di estendere i controlli alla propria autovettura.

Infine, a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto nascosto nella tasca del giubbotto dell’uomo, F.M. una busta in plastica contenente due involucri in carta stagnola all’interno dei quali erano rispettivamente occultati oltre 30 grammi di marijuana e una polvere bianca individuata quale verosimile sostanza da taglio.

Accompagnati presso la sede del Comando Stazione Carabinieri di Marcellinara, padre e figlio sono dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e successivamente posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.