L'uomo è gravemente indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio e di possesso di armi da guerra. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere cittadino

Un cittadino marocchino residente a Crotone è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese. L'uomo è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, armi clandestine e relativo munizionamento.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone, che hanno contestualmente eseguito nei confronti dello stesso soggetto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pavia. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo sarebbe inoltre coinvolto, in concorso con altre persone, in attività di detenzione aggravata di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Crotone, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'intervento si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio promosso dalla Questura di Crotone e fortemente sostenuto dal questore Renato Panvino, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini e contrastare in maniera incisiva i fenomeni criminali legati al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi.

La Polizia di Stato ha sottolineato come l'attività confermi il costante impegno delle forze dell'ordine nell'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e nella tutela della collettività.

Le accuse contestate all'indagato dovranno comunque essere verificate nelle successive fasi processuali. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'uomo potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.