Proseguono le indagini sul tentato duplice omicidio. Alla base della lite, dissidi familiari per questioni d’interesse economico

«Stiamo lavorando e non si esclude la possibilità di nuovi indagati». Lo dice all'Agi il procuratore di Castrovillari (Cosenza), Eugenio Facciolla, che sta seguendo il caso del tentato duplice omicidio che ha visto protagonista il settantaseienne Cosimo Sisto. Il 22 gennaio scorso, l'uomo ha sparato contro il figlio Francesco e la nuora, al culmine di una lite. Sisto e' stato poi arrestato, insieme al genero del figlio, Antonio Marinaro, 27 anni, che, prima della lite, avrebbe sparato alle finestre dell'anziano per motivi ancora da chiarire.

La vicenda si svolge nell'ambito di una serie di dissidi familiari nati per questioni di interesse economico intorno all’attività di famiglia, un forno e una panetteria. I due feriti non sono in pericolo di vita. La più grave, al momento, appare la nuora, ricoverata a Bari. Si apprende, comunque, dagli ambienti investigativi che anche un altro familiare di Antonio Marinaro, già noto alle forze dell'ordine, potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. Su questa persona si starebbero concentrando le attenzioni degli investigatori.