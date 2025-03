Il ricorso alle armi sarebbe stato preceduto da una zuffa scoppiata in una piazza del rione Spirito Santo, per fortuna il proiettile ha sibilato in una stanza deserta senza ferire nessuno

Un colpo esploso contro il muro di un palazzo e un altro che, dopo aver infranto il vetro di una finestra, ha sibilato all’interno di un’abitazione. E per fortuna, in quel momento, all’interno della stanza non c’era anima viva, altrimenti saremmo qui a raccontare un’altra storia.

La sparatoria avvenuta all’alba a Cosenza, nel rione Spirito Santo, ha il sapore di un’intimidazione in piena regola. Stando a ciò che trapela da fonti investigative, l’esplosione dei colpi sarebbe stata preceduta da una lite scoppiata in una delle piazze del rione, con urla e botte reciproche che hanno fatto da prologo alla deriva armata della vicenda. Sembrava, infatti, che la zuffa fosse finita lì, e invece uno dei contendenti è andato a prendere una pistola per mettere un punto di piombo sulla questione.

Sull’accaduto indagano ora i carabinieri. La loro prima mossa è stata quella di raccogliere le testimonianze dei proprietari dell’appartamento colpito e di altri residenti della zona; la prossima consisterà nell’acquisizione di eventuali telecamere di sorveglianza presenti sul posto, nella speranza che dai filmati si possa risalire all’identità del misterioso pistolero.