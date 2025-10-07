Un uomo, G.B., 60 anni, stava aprendo la sua carrozzeria a Saracinello, nella zona sud di Reggio Calabria, quando è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. L’uomo era di spalle. È stato trasportato d'urgenza al Gom. Secondo le prime informazioni, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia scientifica per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica e del contesto in cui è maturato il fatto. La Procura di Reggio Calabria ha avviato le indagini condotte dalla Squadra mobile.