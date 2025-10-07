Un uomo di 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mente apriva la sua officina. Trasportato al Gom, secondo le prime ricostruzioni non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo, G.B., 60 anni, stava aprendo la sua carrozzeria a Saracinello, nella zona sud di Reggio Calabria, quando è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. L’uomo era di spalle. È stato trasportato d'urgenza al Gom. Secondo le prime informazioni, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia scientifica per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica e del contesto in cui è maturato il fatto. La Procura di Reggio Calabria ha avviato le indagini condotte dalla Squadra mobile.