Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la custodia cautelare in carcere per Giovanni De Luca, 35 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Arresti domiciliari per Giuseppe Pio Pacenza, 31 anni, e Gianluca Pacenza, 29 anni, accusati di rapina aggravata.

L’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri è scattata dopo la sparatoria avvenuta il pomeriggio del 31 luglio sul lungomare di Rossano, in cui un uomo di 49 anni, residente in Germania, è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe iniziata dopo un litigio avvenuto in un parco giochi della località Zolfara. I tre sono stati individuati tra Corigliano-Rossano e arrestati nelle 24 ore successive.