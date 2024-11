Si tratta di Maria Voci, originaria di siderno, lavorava come cameriere nella caffetteria dove è avvenuto l'agguato

Sparatoria, ieri, in un bar caffetteria di Vahugan a Toronto. due le vittime, tra cui una italiana originaria del reggino. Si tratta di Maria Voci, di Siderno, da anni trasferitasi in Canada, era una dipendente della caffetteria "Moka Espresso" a due passi da Woodbridge la zona della città abitata da migliaia di calabresi emigrati in Canada. La caffetteria era di proprietà di altri calabresi, Maria Voci, a quanto pare non era la vittima predestinata. L'obiettivo dell'assassino, a quanto pare, sarebbe Christopher Desimone, ventiquattrenne, anche lui deceduto durante la sparatoria. Altri due i feriti, gli inquirenti indagando anche sulla loro vita privata per capire chi potesse essere il reale bersaglio del killer. Maria Voci lascia tre figli, i media locali la descrivono come una donna ben voluta da tutta la comunità.