Fausto Bortolotti, l’uomo che ha sparato due colpi di pistola davanti al teatro Cilea di Reggio Calabria si rifiuta di parlare. Sottoposto all’alcoltest è risultato negativo, oggi è prevista l’udienza di convalida dell’arresto

Reggio Calabria - Fausto Bortolotti, l’uomo che ha sparato due colpi di pistola in aria davanti il teatro in cui era in corso il congresso di Magistratura democratica al quale stava partecipando il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha passato la notte in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo, è risultato negativo all’alcoltest ma in stato confusionale. Subito dopo l’arresto è stato sottoposto ad un interrogatorio ma si è rifiutato di rispondere. Le indagini dei carabinieri si stanno ora concentrando sul percorso fatto da Bortolotti da Ventimiglia a Reggio Calabria. “Il gesto isolato di una persona sola in difficoltà” ha commentato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gaetano Paci, dopo l’accaduto. I carabinieri, coordinati dal Procuratore della repubblica Federico Cafiero De Raho e dall’aggiunto Gaetano Paci, stanno esaminando anche l’arma utilizzata da Bortolotti, una Beretta calibro 9 modello 34. Sono state disposte indagini balistiche per accertarne sia la provenienza che per verificare se è stata utilizzata per altri reati. Gli inquirenti hanno esaminato le immagini delle telecamere di video sorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona e sono convinti che l’uomo non avesse alcuna intenzione di colpire nessuno ma il movente del gesto, secondo quanto emerso subito dopo l'episodio, sarebbe riconducibile a risentimenti nutriti dall'uomo contro la giustizia.