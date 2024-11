Alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile, sono stati sparati ad Arena contro l'auto e l'abitazione di un allevatore. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nella frazione Piani del comune di Arena, nelle Preserre vibonesi. Obiettivo dell'intimidazione un sessantenne, M. A., che nell'ottobre di due anni fa aveva già subito un altro episodio del genere. In quella circostanza era stato dato a fuoco ad una stalla. A far scattare l'allarme è stato lo stesso allevatore che era in casa e che, dopo aver sentito gli spari, si sarebbe affacciato notando che il bersaglio dei malviventi era la sua Fiat Panda parcheggiata lì davanti e che i proiettili avevano finanche raggiunto i muri della sua abitazione. I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire agli autori. I militari, oltre a visionare le immagini della videosorveglianza, hanno sentito alcuni possibili testimoni. Non è chiaro, al momento, il movente dell'intimidazione.