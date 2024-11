L'imbarcazione perquisita dai carabinieri avvertiti dalla compagnia di navigazione

TROPEA (VV) - Escursione in nave con borseggio. E’ accaduto a Tropea dove i carabinieri hanno fermato un operaio di 44 anni, A.L., di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia. I militari hanno atteso il rientro di una nave partita nel pomeriggio alla volta delle isole Eolie. La compagnia di navigazione aveva informato i carabinieri della denuncia, da parte di un passeggero, del furto del portafogli, contenente, oltre al denaro, anche documenti di identità e carte di credito. I militari hanno atteso che i passeggeri sbarcassero per effettuare alcune perquisizioni. Sulla nave, in uno dei bagni, i carabinieri hanno trovato il portafogli con i documenti e le carte di credito. L’operaio è stato fermato perché trovato in possesso di una somma di denaro pari a quella sottratta. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.