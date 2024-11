Pensato per aggiornare spettatori ed utenti in tempo reale sui dati dell’emergenza in Calabria, parte la striscia quotidiana dedicata all'approfondimento sul coronavirus.



La trasmissione ospiterà anche collegamenti con i corrispondenti dalle città della Regione, pareri degli esperti, contributi utili a tracciare ogni giorno il quadro puntuale e aggiornato sulla pandemia in atto.