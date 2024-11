Un incendio di vaste proporzioni è in corso a Spilinga. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17 all’interno di uno stabilimento produttivo adibito a salumificio, “L’artigiano della ‘nduja”, di proprietà di Luigi Caccamo, sito lungo la strada provinciale alle porte del piccolo abitato.

Al momento sono impegnate diverse squadre di Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia per domare il rogo che ha sprigionato un fumo intensissimo tanto da costringere i residenti delle abitazioni limitrofe ad allontanarsi da casa.

Dalle prime risultanze è stato possibile apprendere come l’incendio si sia sviluppato all’interno della sala lavorazioni, forse per un cortocircuito, anche se le cause verranno stabilite a seguito degli accertamenti tecnici. Nel frattempo i vigili del fuoco sarebbero riusciti a circoscrivere il rogo nell’area in cui è divampato.

All’interno dello stabilimento non vi era nessuno, con gli ultimi operai usciti intorno alle 15.30. I danni sono ancora in corso di quantificazione.

