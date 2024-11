Da domani al via diversi interrogatori. Tra i reati ipotizzati abuso d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio e pericolo per la pubblica incolumità

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda relativa all’atterraggio dell’elicottero nella centro storico di Nicotera, nel vibonese, avvenuto nei giorni scorsi in occasione di un matrimonio.

Sposi in elicottero a Nicotera, il velivolo atterra direttamente in piazza

Ci sarebbero anche il sindaco della cittadina, Franco Pagano, e il suo vice, Francesco Mollese, tra gli invitati al matrimonio di Antonino Gallone, 30 anni, operaio di Nicotera, sul quale è in corso un procedimento per coltivazione di stupefacenti.

Elicottero nel centro storico di Nicotera, il caso passa alla Dda

È quanto si apprende da fonti investigative. Da domani prenderanno il via per iniziativa della Procura vibonese diversi interrogatori. Tra le persone ascoltate ci sarà anche il pilota della società Rototech Srl che ha effettuato il volo nuziale sui tetti di Nicotera. Sarebbero pronti a scattare diversi avvisi di garanzia. Le ipotesi di reato sono quelle di abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio e pericolo per la pubblica incolumità.

