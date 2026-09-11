I carabinieri di Squillace hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una badante di 59 anni di origini bulgare, accusata di furto ai danni di una anziana 97enne del posto. I fatti si sarebbero verificati il 23 agosto scorso.

La donna, approfittando del proprio servizio di assistenza domiciliare, avrebbe sganciato e sfilato direttamente dal collo della persona assistita una preziosa collana d'oro.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari dell'Arma hanno condotto accertamenti e, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, hanno eseguito una perquisizione nel domicilio della badante. Il monile d'oro è stato ritrovato all'interno dell'abitazione della 59enne e immediatamente restituito all'anziana proprietaria.