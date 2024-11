'Si tratta di una vera e propria emergenza che non può e non deve essere ignorata'

«La problematica dei lavori sulla SS 534 Firmo-Sibari, fra rallentamenti e blocchi, si trascina ormai da tempo, comportando notevoli disagi alla circolazione stradale ma soprattutto acuendo una già drammatica crisi economica e occupazionale per il territorio, per le Imprese di Servizi e per i tanti lavoratori che da due mesi non percepiscono stipendio» è quanto affermano i Parlamentari Calabresi del PD della Provincia di Cosenza che aggiungono «Ed è proprio per conoscere lo stato attuale dei lavori sulla SS 534 Firmo-Sibari che abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo tecnico urgente con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e l’Anas, a cui partecipino tutti i Parlamentari della Provincia di Cosenza e i rappresentanti del Governo calabresi».

«Se lo stallo del cantiere della Firmo-Sibari dovesse persistere – continuano i Parlamentari – sono a rischio non solo i livelli occupazionali dei lavoratori locali ma la stessa realizzazione dell’opera.

Tutti noi, ciascuno per la propria parte, abbiamo il dovere morale e civico di dare delle risposte concrete, di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la continuità del cantiere e a evitare la perdita di molti posti di lavoro che avrebbe un impatto devastante per il tessuto economico e sociale dell’intera Sibaritide.

Si tratta di una vera e propria emergenza che non può e non deve essere ignorata, soprattutto in una regione come la Calabria, dove la priorità è colmare le gravi carenze infrastrutturali di cui soffre e non aumentarne ulteriormente la distanza dal resto del Paese, con inutili ritardi e pastoie burocratiche.»



I Parlamentari Calabresi del PD della Provincia di Cosenza.