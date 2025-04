La vettura dopo lo scontro è poi finita in un canalone di scolo. Ad avere la peggio uno dei due centauri. Intervenute due eliambulanze

Mattinata difficile sulla strada statale 106, nei pressi del bivio per contrada Lattughelle, nel comune di Cassano all’Ionio. Un violento scontro tra una moto e un’auto ha provocato serie conseguenze: la vettura, dopo l’impatto, è finita capovolta all’interno di un canale di scolo che costeggia la carreggiata. Uno dei due motociclisti ha riportato lesioni gravi.

La dinamica ha reso necessario l’intervento rapido di due elicotteri di soccorso: uno partito da Cirò, l’altro da Lamezia Terme. Sul posto anche le ambulanze del 118 di Cassano Jonio, Corigliano e Rossano. Presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, incaricati delle operazioni di recupero, e gli agenti della polizia stradale di Trebisacce, che hanno avviato le indagini.

Il bilancio attuale parla di tre persone ferite: due sono state accompagnate all’ospedale di Rossano, mentre la più grave è stata trasferita d’urgenza a Cosenza. Ancora in corso i rilievi per ricostruire con esattezza le cause dell’impatto.

Sul posto anche gli operatori Anas, al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e ripristinare la viabilità. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.