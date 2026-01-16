VIDEO | Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e i sanitari del 118 della provincia di Catanzaro

Un incidente stradale si è verificato lungo la Statale 18, nel tratto compreso tra Campora San Giovanni (frazione di Amantea) e Falerna, nei pressi di un noto ristorante del Basso Tirreno cosentino. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha tamponato due veicoli che erano fermi al semaforo.

Il bilancio è di diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e i sanitari del 118 della provincia di Catanzaro. Le persone rimaste in condizioni più gravi sono state trasferite d’urgenza negli ospedali di Lamezia Terme e Catanzaro.

A causa dell’incidente, la circolazione lungo la Statale 18 è stata interrotta per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Il traffico veicolare è stato riaperto dopo le ore 21.