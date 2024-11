Donna Germana è la struttura che il collaboratore di giustizia indica come amministrata da appartenenti alla cosca Farao-Marincola

“Donna Germana”, agriturismo di proprietà dell’ex sindaco di Cirò Marina e ex presidente della Provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, ma nei fatti gestito dalla cosca Farao-Marincola. È quanto riferisce Francesco Farao dal 22 gennaio scorso collaboratore di giustizia.

«Cataldo Marincola mantiene ancora una posizione di superiorità all’interno della cosca Farao – spiega il pentito – così come mio padre e mio zio Silvio, seppure detenuto da tempo. Sono a conoscenza di come questo sia destinatario per il tramite della moglie Felicia Sestito di soldi che gli altri accoscati come Salvatore Morrone, Giuseppe Sestito, Giuseppe Spagnolo e Martino Cariati destinano alla famiglia Cataldo. Del resto, Pino Sestito è il fratello di Felicia Sestito e posso dirvi che la stessa dispone di denaro, autovetture e patrimoni pur non svolgendo alcuna attività lavorativa. A tal proposito, posso riferire di come Felicia Sestito sia stata gestore di fatto di un agriturismo denominato “Donna Germana” a Cirò Marina di proprietà del sindaco Parrilla. Felicia lo ha gestito, grazie al fatto di essere la moglie di Cataldo Marincola, per almeno due anni».

Luana Costa