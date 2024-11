I medici che l’hanno soccorsa hanno allertato carabinieri e Procura. Verifiche in corso per far luce su quanto accaduto

Stordita e stuprata da un uomo con cui era andata a cena: avviate le indagini della Procura su un episodio che sarebbe accaduto qualche giorno fa a Lattarico, nel Cosentino. I sanitari del 118 hanno soccorso una donna, subito trasportata all’ospedale di Cosenza, che ha raccontato di essere andata a cena con un conoscente che l’avrebbe costretta a bere qualcosa.

Da quel momento in poi -scrive l'agi- sarebbe caduta in uno stato di torpore e ricorda di essere stata portata in una piazzola dove l’uomo avrebbe avuto un rapporto con lei. In quella zona è stata soccorsa dai sanitari.

I medici, come da prassi, hanno avviato le procedure del 'Codice rosso' e sono stati quindi allertati carabinieri e Procura. Indagini in corso per fare luce su quanto accaduto. La donna avrebbe raccontato di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale mentre era in stato confusionale.