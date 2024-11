Paura questa mattina all’interno della galleria della Limina, sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, per un’auto in fiamme. Ignote al momento le cause del rogo. Il valico è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO - L'incendio è stato domato dai pompieri e la strada riaperta al traffico dopo circa un'ora e mezza dall'incendio.