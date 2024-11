Questa mattina è stata regolarmente riaperta al traffico la galleria della Limina sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. La polizia stradale è intervenuta nella tarda serata di ieri dopo il crollo di alcuni calcinacci all’imbocco del traforo lato Gioiosa.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza la galleria e riaprirla prima possibile. Fortunatamente la caduta dei calcinacci non ha provocato danni a persone o veicoli in transito.

